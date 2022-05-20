Чебоксары, , 13:38 — REGNUM В Чувашии за бюджетный счёт для чиновников закупается дорогой кроссовер. Его приобретает организация, отвечающая за обеспечение работы органов власти. Соответствующее извещение о проведении электронного аукциона опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Заказчиком является автономное учреждение «Республиканская служба обеспечения деятельности государственных органов Чувашской Республики». Чиновникам понадобился автомобиль: чёрный семиместный кроссовер с автоматической коробкой передач и мощностью 200 лошадиных сил.

«Интерьер: комбинация натуральной и искусственной кожи в отделке интерьера, отделка руля кожей, система доступа в салон без ключа и кнопка запуска двигателя, трёхзонный климат-контроль, навигационная система с экраном, интеграцией со смартфонами, премиум-аудиосистема», — следует из технического задания.

Также заявлены, в частности, двухсекционная панорамная крыша с люком, тонировка задних стёкол, теплозащитное лобовое и передние боковые стекла, система камер кругового обзора, система предотвращения столкновений с автомобилем в слепой зоне, фронтальные и боковые подушки безопасности, система помощи при старте в гору и спуске с горы, система помощи при экстренном торможении и устройство вызова экстренный оперативных служб «Эра-Глонасс».

Начальная цена контракта составляет 6 290 000 рублей. Указанный источник финансирования — средства целевой субсидии.