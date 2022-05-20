Чебоксары, 20 мая, 2022, 13:38 — ИА Регнум. В Чувашии за бюджетный счёт для чиновников закупается дорогой кроссовер. Его приобретает организация, отвечающая за обеспечение работы органов власти. Соответствующее извещение о проведении электронного аукциона опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Заказчиком является автономное учреждение «Республиканская служба обеспечения деятельности государственных органов Чувашской Республики». Чиновникам понадобился автомобиль: чёрный семиместный кроссовер с автоматической коробкой передач и мощностью 200 лошадиных сил.

«Интерьер: комбинация натуральной и искусственной кожи в отделке интерьера, отделка руля кожей, система доступа в салон без ключа и кнопка запуска двигателя, трёхзонный климат-контроль, навигационная система с экраном, интеграцией со смартфонами, премиум-аудиосистема», — следует из технического задания.

Также заявлены, в частности, двухсекционная панорамная крыша с люком, тонировка задних стёкол, теплозащитное лобовое и передние боковые стекла, система камер кругового обзора, система предотвращения столкновений с автомобилем в слепой зоне, фронтальные и боковые подушки безопасности, система помощи при старте в гору и спуске с горы, система помощи при экстренном торможении и устройство вызова экстренный оперативных служб «Эра-Глонасс».

Начальная цена контракта составляет 6 290 000 рублей. Указанный источник финансирования — средства целевой субсидии.