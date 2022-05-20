Донецк, 20 мая, 2022, 13:36 — ИА Регнум. Украинские войска совершили обстрел Горловки в Донецкой Народной Республике. Об этом 20 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Обстрел

В 11:45 с украинских позиций в населённом пункте Новгородское был открыт огонь по населённому пункту Горловка. Всего выпущено восемь мин калибром 120 мм. Также боевики применили стрелковое оружие.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские войска обстреляли Донецк.