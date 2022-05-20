Оренбург, 20 мая, 2022, 13:36 — ИА Регнум. В Оренбургской области более 29 тыс. малообеспеченных детей уже получили пособия на детей в возрасте от восьми до 17 лет. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Выплаты начали перечислять с 11 мая. С учетом доплаты за апрель на выплаты направлено свыше 694 млн рублей.

По словам управляющей Отделением Пенсионного фонда России по Оренбургской области Надежды Петровой, пособия получили более 40 тысяч детей в возрасте от восьми до 17 лет из 28 тысяч малообеспеченных семей региона. Выплаты назначаются тем семьям, где среднедушевой доход не превышает прожиточный минимум на душу населения в региона — 11 009 рублей, и собственность семьи не превышает требования к движимому и недвижимому имуществу.

В 2022 году на выплаты пособий малообеспеченным семьям с детьми в Оренбуржье направят в общей сложности более 6 млрд рублей, в том числе 1,1 млрд рублей из областного бюджета. Мерой социальной поддержки смогут воспользоваться около 70,4 тыс. детей.