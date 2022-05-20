Мадрид, 20 мая 2022, 13:36 — REGNUM Глава правительства автономного сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо может стать главой регионального отделения «Народной партии» (Partido Popular). Об этом пишет агентство EFE.
Отмечается, что лидер правых Альберто Нуньес Фейхоо и главы региональных правительств Испании Хуанма Морено, Альфонсо Фернандес Маньюэко, Фернандо Лопес Мирас и Альфонсо Руэда поддержат кандидатуру Аюсо на съезде партии в Мадриде, который начинается 20 мая.
Такая поддержка, отмечает агентство, будет означать выбор Аюсо в качестве главы мадридского отделения «Народной партии».