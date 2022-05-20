Мадрид, 20 мая, 2022, 13:36 — ИА Регнум. Глава правительства автономного сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо может стать главой регионального отделения «Народной партии» (Partido Popular). Об этом пишет агентство EFE.

PP Comunidad de Madrid Исабель Диас Аюсо

Отмечается, что лидер правых Альберто Нуньес Фейхоо и главы региональных правительств Испании Хуанма Морено, Альфонсо Фернандес Маньюэко, Фернандо Лопес Мирас и Альфонсо Руэда поддержат кандидатуру Аюсо на съезде партии в Мадриде, который начинается 20 мая.

Такая поддержка, отмечает агентство, будет означать выбор Аюсо в качестве главы мадридского отделения «Народной партии».