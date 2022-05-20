Москва, 20 мая 2022, 13:35 — REGNUM В Западном военном округе (ЗВО) из-за нарастающей военной угрозы у российских границ со стороны стран НАТО будут сформированы 12 новых воинских частей и подразделений, сообщил 20 мая министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу на коллегии Минобороны России.
По его словам, обстановка на Западном стратегическом направлении характеризуется нарастанием военных угроз у российских границ.
«За последние восемь лет интенсивность полётов стратегической бомбардировочной авиации США в Европе увеличилась в 15 раз (с трех до 45-ти в год). Систематический характер приобрели заходы в Балтийское море американских кораблей с управляемым ракетным оружием», — отметил Шойгу.
Министр подчеркнул, что одновременно США и НАТО наращивают масштабы оперативной и боевой подготовки у российских границ. В настоящее время проводится серия учений «Защитник Европы» с участием до 40 тыс. военнослужащих из 30-ти стран блока НАТО. Главной особенностью манёвров является переброска из США на Европейский континент полноценной дивизии, а также развёртывание группировки войск на трёх стратегических направлениях: Арктическом, Западном и Юго-Западном.
«Кроме того, заявки на вступление в НАТО подали наши ближайшие соседи — Финляндия и Швеция. Таким образом, в зоне ответственности Западного военного округа продолжает нарастать напряжённость. Принимаем меры адекватного противодействия»,— заявил Сергей Шойгу, уточнив, что в этих условиях Россия активно совершенствует боевой состав войск.
«До конца года в Западном военном округе будут сформированы 12 воинских частей и подразделений. Проводимые организационные мероприятия синхронизированы с поставкой в войска современного вооружения и военной техники»,— резюмировал Шойгу.
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Западный военный округ (ЗВО) образован в сентябре 2010 г. в соответствии с указом Президента РФ от 20 сентября 2010 г. на базе двух военных округов — Московского и Ленинградского. В состав ЗВО также вошли Северный и Балтийский флоты и 1-е командование ВВС и ПВО. В настоящее время войска и силы ЗВО дислоцируются в административных границах трех федеральных округов (Северо-Западного, Центрального и части Приволжского) на территории 26 субъектов Российской Федерации. Штаб округа находится в Санкт-Петербурге, в историческом комплексе Главного штаба на Дворцовой площади. Западный военный округ — самый первый округ, сформированный в новой системе военно-административного деления РФ.
В составе войск ЗВО находятся свыше 2,5 тыс. соединений и воинских частей общей численностью более 400 тыс. военнослужащих, что составляет около 40% от общей численности Вооруженных Сил РФ. Командующему войсками ЗВО подчинены все дислоцированные на территории округа воинские формирования видов и родов войск ВС РФ, за исключением Ракетных войск стратегического назначения и Войск воздушно-космической обороны. Кроме того, в его оперативном подчинении находятся воинские формирования внутренних войск МВД, Пограничных войск ФСБ, а также части МЧС и других министерств и ведомств РФ, выполняющие задачи на территории округа.