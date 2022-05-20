Москва, 20 мая, 2022, 13:35 — ИА Регнум. В Западном военном округе (ЗВО) из-за нарастающей военной угрозы у российских границ со стороны стран НАТО будут сформированы 12 новых воинских частей и подразделений, сообщил 20 мая министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу на коллегии Минобороны России.

Пресс-служба ЗВО Танки на учениях ЗВО

По его словам, обстановка на Западном стратегическом направлении характеризуется нарастанием военных угроз у российских границ.

«За последние восемь лет интенсивность полётов стратегической бомбардировочной авиации США в Европе увеличилась в 15 раз (с трех до 45-ти в год). Систематический характер приобрели заходы в Балтийское море американских кораблей с управляемым ракетным оружием», — отметил Шойгу.

Министр подчеркнул, что одновременно США и НАТО наращивают масштабы оперативной и боевой подготовки у российских границ. В настоящее время проводится серия учений «Защитник Европы» с участием до 40 тыс. военнослужащих из 30-ти стран блока НАТО. Главной особенностью манёвров является переброска из США на Европейский континент полноценной дивизии, а также развёртывание группировки войск на трёх стратегических направлениях: Арктическом, Западном и Юго-Западном.

«Кроме того, заявки на вступление в НАТО подали наши ближайшие соседи — Финляндия и Швеция. Таким образом, в зоне ответственности Западного военного округа продолжает нарастать напряжённость. Принимаем меры адекватного противодействия»,— заявил Сергей Шойгу, уточнив, что в этих условиях Россия активно совершенствует боевой состав войск.

«До конца года в Западном военном округе будут сформированы 12 воинских частей и подразделений. Проводимые организационные мероприятия синхронизированы с поставкой в войска современного вооружения и военной техники»,— резюмировал Шойгу.

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