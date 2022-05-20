Москва, , 13:34 — REGNUM В Москве состоялось награждение победителей народного интернет-проекта «За нами правда».

Значки с символом Z ИА REGNUM

«Молодёжка ОНФ» наградила представителей общественных организаций, которые своим творчеством поддерживают Президента страны и российских военнослужащих. За созданный контент 10 новых победителей народного интернет-проекта «За нами правда» из разных регионов России получили фирменный Z-мерч.

Платформа «За нами правда» объединила уже почти 90 тысяч человек из всех регионов России и разных стран мира. Всего за два месяца существования проекта его участниками было создано свыше 485 тысяч видеороликов и изображений. Контент посвящен теме 8-летнего геноцида на Донбассе, защите русскоязычного населения, развенчанию фейков, противодействию вводимым против России санкциям, а также поддержке действий Президента и российской армии.

«Проект «За нами правда» стал по-настоящему народным. К нему присоединяются люди разных поколений и профессий, творческие коллективы и образовательные учреждения, семьи, предприятия. Сегодня мы решили поблагодарить именно общественников, потому что среди всех участников очень много представителей самых разных общественных организаций. Выбрали и отметили тех, кто вместе с нами с самых первых дней существования проекта. И кто сделал и отправил на сайт и в соцсети наибольшее число авторского контента для поддержки российских военнослужащих», — рассказала участница команды «Молодёжки ОНФ» Александра Кашурникова .

Десять новых призеров конкурса, представляющих различные общественные объединения, за весь период проекта вместе сделали 13 908 видеороликов и изображений в поддержку спецоперации. Наибольший вклад в общее дело внесли представители организаций: «Молодая Гвардия», «Волонтерская рота», «Местные», «Юнармия», «Всероссийское общество инвалидов», «Сестры Победы», «Поможем вместе», а также пользователи мобильного приложения «ВВЕРХ» и команда «Молодёжка ОНФ».

Одна из тех, кто сегодня лично в руки получила заслуженную награду — активистка «Молодой Гвардии» из Смоленской области Ирина Сидорова. Девушка учится на втором курсе по направлению «Экономика и бухгалтерский учет», но вместе с этим ей нравится создавать медиаконтент и общаться с людьми. На конкурс она вместе с командой отправила множество фото и изображений с символом «Z».

«В региональной команде «Молодой гвардии» я занимаюсь медиа — освещаю события, снимаю видео, фотографирую. Сегодня наши ребята трудятся в пунктах временного размещения, работают на Донбассе и общаются с людьми, вынужденными столько лет жить в страхе за свою жизнь. Зная эти истории, я понимаю, как много фейков распространяется в интернете и соцсетях. В ответ на это мы создаем правдивый контент. И здорово, что сегодня есть платформа, где им можно поделиться», — отметила Ирина Сидорова.

Среди победителей конкурса есть и те, кто не понаслышке знает, как сегодня трудятся волонтеры и военные на Донбассе и освобожденных территориях Украины. Доброволец «Волонтерской роты» из Московской области Аркадий Гричишкин одним из первых отправился в Донецкую народную республику помогать жителям — три недели работал в ПВР в селе Безыменное.

«В село Безыменное эвакуировали мирных жителей из Мариуполя. Мы размещали их и потом всячески поддерживали. Позже в самом Мариуполе помогал в подготовке и открытии центра гуманитарной помощи «Единой России». Я видел, как люди на освобожденных территориях рады нам. Они начали приносить разные вещи с нацистской символикой и рассказывать, что творится в стране. Мы даже организовали там небольшой музей, в котором можно увидеть, как украинская власть пытается стереть нашу историю. И сегодня важно нам всем объединиться и не допустить этого. Именно поэтому я решил поучаствовать в народном проекте «За нами правда» — создаю и размещаю там различные фото и картинки», — поделился Аркадий Гричишкин.

Принять участие в народном-интернет проекте может любой желающий. Посетители страниц проекта в соцсетях »ВКонтакте» и »Одноклассники» могут отправить свой контент, посмотреть работы единомышленников и поделиться в интернете понравившимся изображением или видео.

Авторы лучшего контента, который набирает в соцсетях проекта наибольшее число лайков, еженедельно награждаются фирменным Z-мерчем или годовыми подписками на популярные российские интернет-сервисы.