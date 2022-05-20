Десятки общественных организаций РФ поддержали российских военнослужащих
Москва, 20 мая, 2022, 13:34 — ИА Регнум. В Москве состоялось награждение победителей народного интернет-проекта «За нами правда».
«Молодёжка ОНФ» наградила представителей общественных организаций, которые своим творчеством поддерживают Президента страны и российских военнослужащих. За созданный контент 10 новых победителей народного интернет-проекта «За нами правда» из разных регионов России получили фирменный Z-мерч.
Платформа «За нами правда» объединила уже почти 90 тысяч человек из всех регионов России и разных стран мира. Всего за два месяца существования проекта его участниками было создано свыше 485 тысяч видеороликов и изображений. Контент посвящен теме 8-летнего геноцида на Донбассе, защите русскоязычного населения, развенчанию фейков, противодействию вводимым против России санкциям, а также поддержке действий Президента и российской армии.
Десять новых призеров конкурса, представляющих различные общественные объединения, за весь период проекта вместе сделали 13 908 видеороликов и изображений в поддержку спецоперации. Наибольший вклад в общее дело внесли представители организаций: «Молодая Гвардия», «Волонтерская рота», «Местные», «Юнармия», «Всероссийское общество инвалидов», «Сестры Победы», «Поможем вместе», а также пользователи мобильного приложения «ВВЕРХ» и команда «Молодёжка ОНФ».
Одна из тех, кто сегодня лично в руки получила заслуженную награду — активистка «Молодой Гвардии» из Смоленской области Ирина Сидорова. Девушка учится на втором курсе по направлению «Экономика и бухгалтерский учет», но вместе с этим ей нравится создавать медиаконтент и общаться с людьми. На конкурс она вместе с командой отправила множество фото и изображений с символом «Z».
Среди победителей конкурса есть и те, кто не понаслышке знает, как сегодня трудятся волонтеры и военные на Донбассе и освобожденных территориях Украины. Доброволец «Волонтерской роты» из Московской области Аркадий Гричишкин одним из первых отправился в Донецкую народную республику помогать жителям — три недели работал в ПВР в селе Безыменное.
Принять участие в народном-интернет проекте может любой желающий. Посетители страниц проекта в соцсетях »ВКонтакте» и »Одноклассники» могут отправить свой контент, посмотреть работы единомышленников и поделиться в интернете понравившимся изображением или видео.
Авторы лучшего контента, который набирает в соцсетях проекта наибольшее число лайков, еженедельно награждаются фирменным Z-мерчем или годовыми подписками на популярные российские интернет-сервисы.