Из Уфы в Донбасс отправили восьмую партию гуманитарной помощи
Уфа, 20 мая, 2022, 13:36 — ИА Регнум. Очередную партию гуманитарной помощи отправили из Уфы в Донбасс. Эту информацию 20 мая подтвердили в пресс-службе главы Башкирии.
Иван Шилов ИА REGNUM
Гуманитарная помощь России
Сообщается, что из Уфы был отправлен восьмой конвой с гуманитарной помощью для жителей Луганской Народной Республики.
Отмечается, что на Донбасс отправлен асфальтобетонный завод (он был разобран по частям и подготовлен к перевозке), а также бригада специалистов. Гуманитарный конвой состоит из 11 тяжеловозов.
Сообщается, что на Донбасс были отправлены и офисные столы, которые произвел и предоставил резидент индустриального парка «Уфимский».
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что средства резервного фонда Башкирии смогут использовать для помощи Донбассу.