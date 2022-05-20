Уфа, 20 мая, 2022, 13:36 — ИА Регнум. Очередную партию гуманитарной помощи отправили из Уфы в Донбасс. Эту информацию 20 мая подтвердили в пресс-службе главы Башкирии.

Иван Шилов ИА REGNUM Гуманитарная помощь России

Сообщается, что из Уфы был отправлен восьмой конвой с гуманитарной помощью для жителей Луганской Народной Республики.

Отмечается, что на Донбасс отправлен асфальтобетонный завод (он был разобран по частям и подготовлен к перевозке), а также бригада специалистов. Гуманитарный конвой состоит из 11 тяжеловозов.

Сообщается, что на Донбасс были отправлены и офисные столы, которые произвел и предоставил резидент индустриального парка «Уфимский».

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что средства резервного фонда Башкирии смогут использовать для помощи Донбассу.