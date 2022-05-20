Джакарта, 20 мая, 2022, 13:31 — ИА Регнум. По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 250 случаев заражения коронавирусом, сообщает Kompas.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По состоянию на 20 мая в Индонезии выявили 6 052 100 носителей коронавируса.

Кроме того, за сутки побороть коронавирус в Индонезии смогли 298 человек. Всего коронавирусом в стране переболели 5 891 872 человека.

В период с 19 по 20 мая 2022 года от COVID-19 в Индонезии умерли три человека. Всего эпидемия унесла жизни 156 513 человек.

В настоящее время в Индонезии насчитывается 3715 активных случаев COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, мисс Global 2022 из Эстонии, назвавшая полицию Бали коррумпированной, вернулась на родину.

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