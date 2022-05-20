Херсон, Украина, , 18:00 — REGNUM Город Херсон является исконно русским городом, в котором никогда не было фашизма и бандеровщины, и была собственная история. Об этом 20 мая заявил журналистам заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Вечный огонь. Херсон City. kherson. ua

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«Мы неоднократно говорили, что город Херсон — это исконно русский город, в никогда не было фашизма, никогда не было бандеровщины, была своя история», — сказал он.

Также Стремоусов напомнил, что в 1944 году город был освобождён от немецко-фашистских захватчиков, о чем свидетельствует большое количество памятников в нем, которые ранее пытался уничтожить киевский режим и улиц, которые также пытались переименовать.