Херсон, 20 мая, 2022, 18:00 — ИА Регнум. Город Херсон является исконно русским городом, в котором никогда не было фашизма и бандеровщины и была собственная история. Об этом 20 мая заявил журналистам заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

City. kherson. ua Вечный огонь. Херсон

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«Мы неоднократно говорили, что город Херсон — это исконно русский город, в никогда не было фашизма, никогда не было бандеровщины, была своя история», — сказал он.

Также Стремоусов напомнил, что в 1944 году город был освобождён от немецко-фашистских захватчиков, о чём свидетельствует большое количество памятников в нём, которые ранее пытался уничтожить киевский режим, и улиц, которые также пытались переименовать.