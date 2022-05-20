Ростов-на-Дону, 20 мая, 2022, 13:29 — ИА Регнум. В Ростовской области за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 174 человека, выписаны с выздоровлением 102 пациента. Такие данные ИА REGNUM привели в донском правительстве 20 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Новые носители инфекции выявлены в 49 городах и районах Ростовской области с наибольшим приростом в Ростове-на-Дону (35), Таганроге (десять), Белокалитвинском районе (восемь), Волгодонске (семь), Верхнедонском районе и Новошахтинске (по шесть). Почти 37% заразившихся — люди старше 66 лет, 7,5% — дети.

От COVID-19 скончались ещё 79-летняя женщина и мужчина в возрасте 91 года.

Всего в Ростовской области подтверждено 375 118 случаев заражения коронавирусом, вылечились 363 047 ковид-пациентов. Жертвами COVID-19 стали 10 915 человек.