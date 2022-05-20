Москва, , 13:29 — REGNUM Институт театрального искусства имени И. Д. Кобзона выделил особую квоту для абитуриентов из Донбасса и освобожденных территорий Украины. Соответствующее обращение было направлено на имя депутата Госдумы, первого заместителя председателя комитета ГД по молодежной политике Игоря Кастюкевича от руководства вуза.

В частности, в обращении ректора Института театрального искусства (ИТИ) имени И. Д. Кобзона Дмитрия Томилина говорится: «Прошу вас рассмотреть возможность информирования населения Донбасса и освобожденных территорий Украины о возможности обучения по программам высшего образования в Институте театрального искусства имени И. Д. Кобзона на льготных условиях. Мы знаем, что вы ведете сложную и опасную для жизни работу с населением на освобожденных территориях Украины, поэтому надеемся, что вы сможете сообщить молодым людям, проживающим на Донбассе и освобожденных территориях, окончивших среднюю школы, о данной программе вуза».

Также в письме уточняется, что Ученый Совет ИТИ принял решение о предоставлении безвозмездного обучения лицам, имеющим способности и стремление учиться актерскому искусству, режиссуре и хореографии. Успешно пройдя конкурсный отбор в творческие мастерские народных артистов РФ, ребята смогут обучиться по профилям: «Актер драматического театра и кино», «Режиссура драмы», «Хореография», «Менеджмент».

«Институт театрального искусства им. И. Д. Кобзона — наш давний надежный партнер. Уверен, что некоторым из моих подписчиков из ЛДНР и Херсонской области пригодится данная информация. И даже, вполне вероятно, для кого-то Институт им. И. Д. Кобзона совсем скоро станет родным», — отметил Игорь Кастюкевич.

Ранее российские СМИ публиковали перечень вузов, в которые могут поступить жители ЛДНР и освобожденных территорий Украины. В список вошли следующие высшие учебные заведения: Российский университет дружбы народов, Белгородский государственный национальный исследовательский университет, Воронежский государственный технический университет, Брянский государственный университет имени академика И. Г. Петровского, Кабардино-Балкарский государственный университет имени Х. М. Бербекова, Северо-Кавказский федеральный университет, Донской государственный технический университет, Южный федеральный университет, Ростовский государственный экономический университет, Волгоградский государственный технический университет, Таврический национальный университет имени В. И. Вернадского, Севастопольский национальный технический университет.

Читайте также: Дети погибших на Украине военных смогут бесплатно учиться в РГСУ