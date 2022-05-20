София, , 13:29 — REGNUM В болгарском городе Варна на севере страны неизвестные вандалы подожгли элитный внедорожник с украинской регистрацией, принадлежащий получившему в Болгарии статус беженца гражданину Украины. Об этом 20 мая сообщает БТВ.

Полиция Болгарии (сс)apoltix

По предварительным данным, автомашина сгорела полностью. При этом от огня пострадали расположенные поблизости два других транспортных средства.

Других деталей не сообщается. Ведется следствие.

Напомним, только за последние несколько недель в Болгарии были совершены более десяти нападений на машины с украинскими номерами. Правоохранители обвиняют в этих действиях местных радикалов.