Сеул, , 13:30 — REGNUM В Южной Корее разрешат сдавать экзамены учащимся средних и старших школ с симптомами COVID-19. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства образования.

Республика Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

По их словам, соответствующее решение принято в связи с тем, что число новых случаев заболевания коронавирусом неуклонно снижается.

Известно, что инфицированным SARS-CoV-2 школьникам по-прежнему будет запрещено посещать занятия. Однако им позволят сдать экзамены при соблюдении строгих правил, если учащиеся изъявят желание.

Отметим, что с конца июня по начало июля в средних и старших школах Южной Кореи проводятся выпускные экзамены.

В министерстве подчеркнули, что образовательные учреждения должны подготовить отдельные экзаменационные классы, а также подать списки инфицированных, желающих сдать экзамены, в органы здравоохранения за день до проведения экзамена.