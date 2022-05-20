Кишинёв, 20 мая, 2022, 13:28 — ИА Регнум. Оппозиционные партии Молдавии «Шор» и Партия коммунистов 20 мая вывели сторонников на акцию протеста в Кишинёве возле здания Национального агентства регулирования в энергетике. Об этом сообщает телеканал TV8.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Топливо

По данным журналистов, протестующие выразили недовольство ростом цен на автомобильное топливо и тарифов на электричество. Они обвинили власти в коррупции.

«Это геноцид молдавского народа, — выступил один из участников акции. — Эти люди одним поднятием руки получают зарплату 30 тыс. леев, а пенсии у бабушек и дедушек 1-2 тыс. леев».

Стоит отметить, что в тот же день Партия социалистов Молдавии вывела сторонников на акцию протеста возле здания минсельхоза в Кишинёве. Они потребовали отставки руководства министерства из-за резкого роста цен на продукты питания.