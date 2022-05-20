Москва, , 14:41 — REGNUM Российская певица Дора (Дарья Шиханова) представила новый сингл «Я боюсь людей». Выход работы состоялся на всех стриминговых площадках 20 мая.

Дора Кадр из клипа «Втюрилась»

В песне исполнительница затрагивает тему доверия к людям и многочисленных предательств в её жизни. Ожидается, что «Я боюсь людей» войдёт в предстоящую пластинку Доры.

Ранее Дора раскрыла дату выхода нового альбома. Так, проект под названием Miss увидит свет 3 июня 2022 года.

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