Москва, 20 мая, 2022, 14:41 — ИА Регнум. Российская певица Дора (Дарья Шиханова) представила новый сингл «Я боюсь людей». Выход работы состоялся на всех стриминговых площадках 20 мая.

Кадр из клипа «Втюрилась» Дора

В песне исполнительница затрагивает тему доверия к людям и многочисленных предательств в её жизни. Ожидается, что «Я боюсь людей» войдёт в предстоящую пластинку Доры.

Ранее Дора раскрыла дату выхода нового альбома. Так, проект под названием Miss увидит свет 3 июня 2022 года.