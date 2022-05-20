Москва, , 13:27 — REGNUM Российские военные за прошедшие сутки в ходе проведения специальной военной операции на Украине уничтожили семь складов боеприпасов и горючего ВСУ. Об этом 20 мая в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

Он уточнил, что склады были ликвидированы высокоточными ударами в населённых пунктах Бахмут, Берестовое, Соледар, Покровское, Константиновка и Масляковка Донецкой Народной Республики.

«За сутки высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражены четыре пункта управления, 45 районов сосредоточения живой силы и военной техники», — добавил Конашенков.

Кроме того, в районе Северска уничтожены пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Оса-АКМ» и радиолокатор подсвета и наведения украинского зенитного ракетного комплекса С-300 в районе населённого пункта Барвенково Харьковской области.

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Как сообщало ИА REGNUM, днём ранее, 19 мая, в результате действий Воздушно-космических сил (ВКС) России было уничтожено семь пунктов управления украинских вооружённых сил. Кроме того, российские военные поразили 11 складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов и 26 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.