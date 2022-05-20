Москва, 20 мая, 2022, 13:27 — ИА Регнум. Российские средства ПВО сбили за сутки 10 украинских беспилотных летательных аппаратов, заявил 20 мая официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Mil.ru ПВО в действии

«Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты в воздухе 10 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Барвинок, Чернобаевка, Лазурное Херсонской области, Граково, Малая Камышеваха, Новая Гнилица, Чкаловское Харьковской области», — сказал он на брифинге.

Кроме того, добавил Конашенков, в районах населенных пунктов Топольское, Малая Камышеваха, Снежовка Харьковской области и Чернобаевка Херсонской области перехвачены 17 украинских реактивных снарядов системы залпового огня «Смерч».

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 172 самолета, 125 вертолетов, 952 беспилотных летательных аппарата, 314 зенитных ракетных комплексов, 3168 танков и других боевых бронированных машин, 396 установок реактивных систем залпового огня, 1571 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 3039 единиц специальной военной автомобильной техники.