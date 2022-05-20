Париж, , 13:26 — REGNUM Французская судебная система предоставила условно-досрочное освобождение члену ЭТА Изаскун Лесаке, которая была арестована ещё в октябре 2012 года и находилась на последнем этапе отбывания наказания. Об этом пишет агентство EFE.

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Вскоре она будет выслана в Испанию, где за ней не числится нерасследованных уголовных дел.

Ее адвокат, Маритчу Паулус Басурко, отмечает, что палата исполнения наказаний Апелляционного суда Парижа накануне отклонила апелляцию, поданную Антитеррористической прокуратурой Франции против этого освобождения Лесаки, так что теоретически решение может быть приведено в исполнение с 23 мая.

В феврале 2018 года Изаскун Лесака была приговорена французским судом к шести годам лишения свободы за вербовку в ряды ЭТА.