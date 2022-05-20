Москва, , 13:26 — REGNUM Три пункта управления ВСУ, а также 47 районов сосредоточения живой силы и военной техники поражены в результате действий российской авиации за минувшие сутки. Об этом официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил 20 мая на брифинге.

Игорь Конашенков Минобороны.рф

«Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены три пункта управления и 47 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ», — сказал Конашенков.

Он добавил, что авиация уничтожила ударами с воздуха более 280 националистов и вывела из строя 59 единиц военной техники.

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