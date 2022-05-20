Санкт-Петербург, 20 мая, 2022, 13:25 — ИА Регнум. В состав Военно-морского флота России в 2022 году войдет 20 боевых кораблей. Об этом 20 мая рассказал первый заместитель правительства РФ Юрий Борисов в ходе своего выступления на заседании Морской коллегии, состоявшегося в Адмиралтействе.

Kremlin.ru Юрий Борисов

«Современная Россия не может существовать без сильного флота. В нынешнем году планируется поступление еще 20 боевых кораблей и пяти катеров, а также 21 судна обеспечения», — сказал он.

Кроме того, Борисов уточнил, что в рамках государственного оборонного заказа в 2021 году было заложено 10 кораблей и шесть судов обеспечения.

При этом первый заместитель правительства РФ добавил, что также в минувшем году в состав ВМФ РФ вошли шесть боевых кораблей и девять боевых катеров, а также 13 судов обеспечения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц рассказал, что в 2022 году подводные силы флота пополнят атомный стратегический крейсер «Князь Олег» и многоцелевой атомный крейсер «Новосибирск».