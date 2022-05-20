20 мая 2022 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили заявление постпреда России в ООН Василия Небензи, выразившего подозрение в том, что зерно, которое вывозится с Украины, направляется не в страны, которым грозит голод, а в европейские зернохранилища.

Оксана Переможенко, , 14:37 — REGNUM Зерно, которое вывозится с Украины, направляется не в страны, которым грозит голод, а в европейские зернохранилища. Такое подозрение 19 мая высказал постпред России в ООН Василий Небензя.

Николай Богданов-Бельский. Горе. 1909

«У нас есть обоснованные подозрения, что это зерно идет не на нужды голодающего глобального юга, а закачивается в зернохранилища европейских стран. Так, как мы понимаем, Украина расплачивается за поставляемое Западом вооружение»,— заявил он.

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Заявление постпреда России в ООН обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения согласились со словами Василия Небензи.

«У Небензи подозрения, у меня уверенность», — написала Галина Н.

«Не может быть! А мы-то тут, на Украине, все уже привыкнуть успели к тому, что Европа и Штаты — это просто мать родная для всего мира!!! Что ни шаг, то благодать!» — с сарказмом пишет Ольга З.

«Да они и не скрывают. Просто «освобождают хранилища для будущего урожая», — отметил «Млечный Путь».

Зерно в амбаре

«Никаких сомнений. ЕС будет его перепродавать дорого, так как цена поднимется. Ну и ЕС готовится шантажировать голодом всех вокруг. С них станется», — отреагировал один из участников обсуждения.

«А что прямо не сказать, что они мировой голодомор устроить хотят и Россию обвинить. Уже обвиняют. Им ещё и удобрения давай. Землю ешьте, работайте, как русские крестьяне, и будет вам счастье. А то бегают, памятники сносят да кислород факелами переводят. Где зеленые? Хотят есть, пусть все санкции снимают, и цены на свою продукцию снижают…» — добавил Alex13.

«Да кто бы мог подумать… Да неужели… Не может такого быть. Европа ведь не такая… Они хотят лучшего для Украины», — с сарказмом написал Василий З.

«Какие ещё сомнения? Какая ещё Африка? Когда это европейцы были альтруистами? Они между собой собачились во время пандемии, маски и лекарства тырили друг у друга», — комментирует заявление постпреда России в ООН Ирина.

«Зерно вывезут, а потом люди будут без хлеба… Всё по-принципу «проблемы индейцев шерифа не волнуют», — отметил Александр И.

«Начинают должки забирать, пока есть ещё что с Украины стащить. За транши эти и ленд-лизы их», — написал 19 299.

«Тут для европейцев главное нахапать зерна побольше и потом обвинить Россию. Если уж Небензя заявил об этом, значит, есть железобетонные доказательства», — добавил Velikij. dzi.

«Какие же это подозрения? Это факт», — отреагировала Maria M.

«Господи, когда коллективный Запад заботился о ком-то кроме себя? Колонией Украину сделали и манили Евросоюзом только из-за земли, больших урожаев…» — пишет Irina.

Лидеры стран ЕС перед саммитом НАТО. 2022 nato.int

«Значит, нуждающиеся страны скоро придут в ЕС. Африка ещё в марте об этом предупреждала», — напомнила Лиза К.

«Европа спасает себя!..» — написал «Я».

«Хищная Европа…» — отреагировал Dmitriy.

«Украинцев готовят к голоду и вымиранию. Этим нелюдям из США, Англии, Канады и ЕС просто плевать на всех людей на Земле, кроме самих себя», — пишет Серега.

«Да так и есть, как обычно, таким образом снижают для себя цены на хлеб… И пусть хоть весь мир голодает», — подытожила Nelya.