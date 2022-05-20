Элиста, , 13:24 — REGNUM В Калмыкии за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 27 человек, выписаны с выздоровлением 23 пациента. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном минздраве 20 мая.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

В двух инфекционных стационарах лечение проходят 24 пациента с COVID-19. Три человека остаются в тяжёлом состоянии, один из них подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Всего в Калмыкии зарегистрировано 51 478 случаев заражения, выздоровели 50 425 носителей коронавируса. COVID-19 не смогли победить 842 пациента.