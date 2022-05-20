Владикавказ, , 13:24 — REGNUM В Северной Осетии планируют газифицировать в 2022 году 1144 домовладения. К 2026 году «Газпром» намерен полностью решить вопрос о технической возможности газификации республики, сообщил министр ЖКХ, топлива и энергетики Майран Тамаев. На эти цели в 2021–2025 годах планируется направить 1,266 млрд рублей, пишет ТАСС.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

Вопросы газификации были обсуждены 19 мая в ходе встречи главы республики Сергея Меняйло с заместителем гендиректора по реализации и транспортировке газа ООО «Газпром межрегионгаз» Юрием Пахомовским и заместителем гендиректора по корпоративной защите ООО «Газпром межрегионгаз» Романом Седовым. Как было отмечено республика занимает пятое место в России по уровню социальной газификации.

«В Северной Осетии догазификация идёт в плановом порядке. Сегодня по уровню социальной газификации наш регион находится на пятом месте среди остальных субъектов страны», — сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.