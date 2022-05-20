Саратов, 20 мая 2022, 13:31 — REGNUM На Украине в ходе проведения специальной военной операции погиб военный летчик Вадим Алаев. Врио губернатора Саратовской области Роман Бусаргин и глава Саратова Михаил Исаев выразили соболезнования семье погибшего, отметив подвиг героя.
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«Искренне сопереживаю горю. Доблестный защитник страны с честью выполнял свой воинский долг. Настоящий герой, вечная память!» — отметил Бусаргин.
Глава города Саратова Михаил Исаев отметил: «Прискорбное известие. Еще один саратовец погиб при исполнении воинского долга. Он с честью и самоотдачей защищал мирных жителей».
Отмечается, что Вадим Алаев сюности готовил себя к военной службе, мечтал о небе. Закончил Сызранское высшее военное авиационное училище летчиков. В 2020 году ему было присвоено звание капитана. Посмертно награжден орденом Мужества.
Ранее ИА REGNUM сообщало, житель Саратовской области Илья Наумов погиб в ходе спецоперации России на Украине.
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