Кострома, 20 мая 2022, 13:39 — REGNUM Большинство депутатов Костромской областной думы дали «негативную оценку» работе действующего ректора Костромского государственного университета Александра Наумова. Об этом сообщается на сайте законодательного собрания региона.

Костромской государственный университет
Костромской государственный университет

Мнение прозвучало в ходе рабочей встречи после заседания думы 19 мая. На ней присутствовали три кандидата на пост ректора — сам Наумов, проректор по научной работе Владислав Груздев, заведующий кафедрой защиты информации института физико-математических и естественных наук Олег Щекочихин. Каждый из кандидатов представил свою программу развития вуза.

Претензии депутатов касались снижения численности студентов и отсутствия усилий в подготовке кадров для местной промышленности.

«Когда создавался опорный вуз, мы ожидали большого прорыва. Сейчас мы подводим итоги — это снижение численности студентов. В 2016 году — их было 4211, на 2020 год планы были 10 тысяч. Сегодня — 3600. Получается, что мы не то, что к 10 тысячам не пришли, мы даже на 15% уронили то, что было на входе», — сказал Олег Скобелкин.
«За последние 5 лет наш регион очень сильно выстрелил в развитии лесопромышленного комплекса. Идёт развитие, инвестиции, открыты тысячи рабочих мест. Многие предприятия пытаются использовать любой вуз как партнера, чтобы готовить кадры для себя. Но, к сожалению, необходимых организационных шагов со стороны руководства КГУ для этого не сделано (имеется в виду, что в 2021 году вуз не набрал студентов на специальность «Технология лесозаготовительных и деревообрабатывающих производств» — ИА REGNUM)», — согласился с ним Алексей Баранов.

Позиция ректора по этим вопросам в материале думы представлена не была. ИА REGNUM обратилось за комментариями к руководству вуза и надеется получить их в ближайшее время. Выборы ректора образовательного учреждения пройдут 25 мая 2022 года. В этот день работники и студенты университета тайно проголосуют за кандидатов.

Справка: в 2016 году в Костроме были объединены два крупнейших государственных вуза — технический университет (КГТУ) и гуманитарный — университет имени Н. А. Некрасова. Реорганизованный Костромской государственный университет получил статус «опорного». Руководителем вновь образованного образовательного учреждения в 2017 году стал Александр Наумов, за него проголосовали 57% делегатов. Его конкурентами были и. о проректора по стратегическим коммуникациям Владимир Смирнов и директор центра управления проектами КГУ Галина Сокова. До этого Наумов два года управлял Костромским госуниверситетом имени Некрасова.

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