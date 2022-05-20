Кострома, , 13:39 — REGNUM Большинство депутатов Костромской областной думы дали «негативную оценку» работе действующего ректора Костромского государственного университета Александра Наумова. Об этом сообщается на сайте законодательного собрания региона.

Костромской государственный университет

Мнение прозвучало в ходе рабочей встречи после заседания думы 19 мая. На ней присутствовали три кандидата на пост ректора — сам Наумов, проректор по научной работе Владислав Груздев, заведующий кафедрой защиты информации института физико-математических и естественных наук Олег Щекочихин. Каждый из кандидатов представил свою программу развития вуза.

Претензии депутатов касались снижения численности студентов и отсутствия усилий в подготовке кадров для местной промышленности.

«Когда создавался опорный вуз, мы ожидали большого прорыва. Сейчас мы подводим итоги — это снижение численности студентов. В 2016 году — их было 4211, на 2020 год планы были 10 тысяч. Сегодня — 3600. Получается, что мы не то, что к 10 тысячам не пришли, мы даже на 15% уронили то, что было на входе», — сказал Олег Скобелкин.

«За последние 5 лет наш регион очень сильно выстрелил в развитии лесопромышленного комплекса. Идёт развитие, инвестиции, открыты тысячи рабочих мест. Многие предприятия пытаются использовать любой вуз как партнера, чтобы готовить кадры для себя. Но, к сожалению, необходимых организационных шагов со стороны руководства КГУ для этого не сделано (имеется в виду, что в 2021 году вуз не набрал студентов на специальность «Технология лесозаготовительных и деревообрабатывающих производств» — ИА REGNUM)», — согласился с ним Алексей Баранов.

Позиция ректора по этим вопросам в материале думы представлена не была. ИА REGNUM обратилось за комментариями к руководству вуза и надеется получить их в ближайшее время. Выборы ректора образовательного учреждения пройдут 25 мая 2022 года. В этот день работники и студенты университета тайно проголосуют за кандидатов.

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