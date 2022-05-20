Депутаты Костромской облдумы раскритиковали работу ректора КГУ
Кострома, 20 мая, 2022, 13:39 — ИА Регнум. Большинство депутатов Костромской областной думы дали «негативную оценку» работе действующего ректора Костромского государственного университета Александра Наумова. Об этом сообщается на сайте законодательного собрания региона.
Мнение прозвучало в ходе рабочей встречи после заседания думы 19 мая. На ней присутствовали три кандидата на пост ректора — сам Наумов, проректор по научной работе Владислав Груздев, заведующий кафедрой защиты информации института физико-математических и естественных наук Олег Щекочихин. Каждый из кандидатов представил свою программу развития вуза.
Претензии депутатов касались снижения численности студентов и отсутствия усилий в подготовке кадров для местной промышленности.
Позиция ректора по этим вопросам в материале думы представлена не была. ИА REGNUM обратилось за комментариями к руководству вуза и надеется получить их в ближайшее время. Выборы ректора образовательного учреждения пройдут 25 мая 2022 года. В этот день работники и студенты университета тайно проголосуют за кандидатов.
Справка: в 2016 году в Костроме были объединены два крупнейших государственных вуза — технический университет (КГТУ) и гуманитарный — университет имени Н. А. Некрасова. Реорганизованный Костромской государственный университет получил статус «опорного». Руководителем вновь образованного образовательного учреждения в 2017 году стал Александр Наумов, за него проголосовали 57% делегатов. Его конкурентами были и. о проректора по стратегическим коммуникациям Владимир Смирнов и директор центра управления проектами КГУ Галина Сокова. До этого Наумов два года управлял Костромским госуниверситетом имени Некрасова.