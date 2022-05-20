Иркутск, , 13:21 — REGNUM Поджог, как наиболее вероятную причину пожара в историческом здании иркутского ТЮЗа, обнародовал в своем телеграм-канале 20 мая губернатор Приангарья Игорь Кобзев.

Иркутск Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

По его словам, дознаватели МЧС России и эксперты испытательной пожарной лаборатории провели расследование причин и обстоятельств пожара в неэксплуатируемом строении ТЮЗ. Специалисты детально осмотрели место пожара. Исследование вещественных доказательств показало, что на фрагментах конструкций здания, предварительно, имеются следы горючих жидкостей. Дознавателями проведены многочисленные опросы очевидцев и участников тушения пожара, изучены видеозаписи и другие материалы.

Материалы переданы в МВД для возбуждения уголовного дела.

Как сообщало ИА REGNUM, сильнейший пожар, охвативший 13 мая неэксплуатируемое здание иркутского Театра юного зрителя (ТЮЗа), которое является объектом культурного наследия, не повредил его историческую часть, объекта будет реставрирован.

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