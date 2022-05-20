Донецк , Ростовская область, , 13:20 — REGNUM В Ростовской области перед судом предстанет бывший врач-терапевт, работавший в одной из поликлиник Донецка. Он обвиняется в выдаче липовых сертификатов о вакцинации от COVID-19 за взятки и сбыте наркотических средств. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении СКР.

Уголовное дело

Следователи полагают, что с июля 2021 года по январь 2022 года за взятки в общей сумме 19,5 тыс. рублей терапевт выдал семи жителям Донецка медицинские документы о прививках против коронавируса без фактического прохождения процедуры вакцинации.

Кроме того, обвиняемый в январе 2022 года за 2 тыс. рублей продал наркотическое средство массой 0,23 грамма местному жителю.

Врач был заключён под стражу.

Материалы уголовного дела с обвинительным заключением направлены в суд.