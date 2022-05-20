Казань, 20 мая, 2022, 13:23 — ИА Регнум. Руководство Башкирии всегда прислушивается к голосу духовных лидеров, которые помогают в борьбе с «социальными пороками», враждебными идеологиями экстремизма, нацизма и терроризма. Об этом 20 мая сообщил глава Башкирии Радий Хабиров на ежегодном заседании группы стратегического видения «Россия — Исламский мир» в Казани.

Официальный сайт главы Республики Башкортостан Радий Хабиров

«Религиозные объединения выступают нашими надёжными партнёрами. Уже 24 февраля, после обращения президента к народу, Центральное духовное управление мусульман России от имени своих духовных управлений и миллионов российских мусульман обозначило полную поддержку действий нашей страны и её президента Владимира Владимировича Путина. А лидеры всех конфессий нашей республики призвали опираться на духовную силу мировых религий в борьбе с ксенофобией, откровенным фашизмом и геноцидом по отношению к нашим соотечественникам», — приводит пресс-служба главы республики слова Хабирова.

Он отметил, что дружба народов России, единение, особенно ярко проявляются в трудные периоды истории, придают особый запас прочности.

«Уверен, что вместе мы преодолеем любые, самые непростые испытания и совместным трудом принесём нашему Отечеству славу и процветание», — заявил глава региона.

Он напомнил, что в Башкирии проживают свыше двух млн мусульман. Действует свыше 1400 общин, которые объединяет Центральное духовное управление мусульман России.

«В сентябре 2022 года в рамках мероприятий, приуроченных к 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией, мы откроем в Уфе новые корпуса Российского исламского университета Центрального духовного управления мусульман России», ­ — сообщил глава Башкирии.