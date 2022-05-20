Пермь, 20 мая, 2022, 13:16 — ИА Регнум. В Италии 20-летнюю пермячку ограничили в родительских правах, а полуторагодовалую дочь поместили в социальный приют. Девушка не может вывезти ребенка на Родину. Об этом сообщает rifey.ru со ссылкой на уполномоченного по правам ребёнка в Пермском крае.

Муллагалиев Даниль ИА REGNUM Флаг Италии

К пермскому омбудсмену обратилась жительница Перми с просьбой о помощи. Она заявила, что её 20-летней дочери грозит выдворение из Италии. При этом девушка не может забрать с собой маленькую дочь.

По словам женщины, пермячка уехала в Италию, где училась в вузе в Болонье. Познакомилась с итальянцем и родила ребёнка, которого мужчина не признал.

Девушка, лишенная средств к существованию, скиталась по социальным приютам. В итоге местные власти ограничили ее в родительских правах. Ребёнок находится в приюте. Мать может его навещать, но забрать домой не имеет права.