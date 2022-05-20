Джакарта, , 13:15 — REGNUM Агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии обратилось к жителям Восточной Нуса-Тенгара с призывом сохранять спокойствие при реагировании на проблему землетрясения и цунами, сообщает Detik.

Землетрясение Smchealth.org

«Сохраняйте спокойствие и не поддавайтесь провокациям на тему землетрясения и цунами высотой более трех метров», — говорится в заявлении агентства метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии.

По данным агентства, новости, циркулирующие в сообществе, не имеют под собой прочной основы.

Как сообщало ИА REGNUM, подземные толчки магнитудой 5,1 зафиксировали сейсмологи на территории Индонезии.

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