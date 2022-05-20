Москва, , 13:15 — REGNUM Президент России Владимир Путин проведёт встречу с главой Белоруссии Александром Лукашенко 23 мая в Сочи. Об этом 20 мая сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Владимир Путин и Александр Лукашенко Kremlin.ru

«На понедельник запланирована встреча Путина и Лукашенко в Сочи», — сказал Песков.

Он добавил, что это будет двусторонний контакт, о котором главы государств договорились во время юбилейного саммита ОДКБ, который прошёл в Москве 16 мая.

Напомним, по окончании саммита ОДКБ Путин и Лукашенко провели непродолжительную беседу и договорились об отдельной полноформатной встрече.

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