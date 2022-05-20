Путин проведёт встречу с Лукашенко 23 мая в Сочи
Москва, 20 мая, 2022, 13:15 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин проведёт встречу с главой Белоруссии Александром Лукашенко 23 мая в Сочи. Об этом 20 мая сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Kremlin.ru
Владимир Путин и Александр Лукашенко
«На понедельник запланирована встреча Путина и Лукашенко в Сочи», — сказал Песков.
Он добавил, что это будет двусторонний контакт, о котором главы государств договорились во время юбилейного саммита ОДКБ, который прошёл в Москве 16 мая.
Напомним, по окончании саммита ОДКБ Путин и Лукашенко провели непродолжительную беседу и договорились об отдельной полноформатной встрече.