Чебоксары, 20 мая, 2022, 13:15 — ИА Регнум. В Чувашии вынесен приговор чебоксарцу, который убил и расчленил тело своего отца, выбросив части трупа в пруд. Останки через год случайно нашёл рыбак. Убийца получил десять лет колонии, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по Чувашии.

https://chuvashia.sledcom.ru/ Пруд в Чувашии, где нашли части трупа

Под уголовное преследование попал 33-летний чебоксарец. Правоохранители установили, что преступление было совершено ночью 8 ноября 2020 года в чебоксарской квартире, где обвиняемый проживал вместе с 59-летим отцом. По данным следствия, во время ссоры подсудимый несколько раз ударил отца самодельными колющими предметами по типу шила, от которых мужчина скончался на месте происшествия.

«Затем осуждённый расчленил труп и для утяжеления вкрутил в каждую отчленённую часть тела самодельные металлические конструкции, после чего вывез и утопил их в пруду в Чебоксарском района», — говорится в сообщении.

Части трупа были случайно обнаружены рыбаком 15 сентября 2021 года.

В ведомстве отмечают, что при осмотре квартиры обвиняемого нашли самодельные колющие предметы, а также металлические шпильки, которые обнаружили в частях тела. Мужчина сознался в преступлении, дав признательные показания.

Суд признал чебоксарца виновным в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ), назначив десять лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2022 года в Чувашии вынесен приговор по делу об убийстве жительницы Алатыря и расчленении тела: голову выбросили в прорубь. За преступление ответил супруг погибшей, которому назначено 12 лет колонии.

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