Москва, , 13:15 — REGNUM Россия, как это очевидно, не намерена поставлять свой природный газ кому-либо бесплатно. Об этом 20 мая заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Мы не имеем информации о всех компаниях, с которыми контракты заключены у Газпрома», — сказал представитель Кремля в ответ на просьбу прокомментировать заявление финской компании Gasum о том, что она не наварена оплачивать газ из России в рублях и потому в ближайшие дни ждет прекращения его поставок.

При этом Песков отметил, что детали контрактов на поставку российского газа необходимо уточнять в Газпроме.

«Но очевидно, что бесплатно никто никому ничего поставлять не будет», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что руководство Португалии ведёт переговоры с властями ФРГ и Польши о возможности распределения газа из порта Синиша в страны Евросоюза, которые зависят от энергоресурсов, поставляемых из России.