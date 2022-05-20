Кишинёв, 20 мая, 2022, 13:14 — ИА Регнум. Уровень радиоактивного фона на территории на территории Молдавии не превышает нормативных показателей. Об этом 20 мая сообщила пресс-служба Министерства окружающей среды республики.

Tiia Monto Чернобыльская АЭС

«Министерство окружающей среды постоянно следит за уровнем радиации и констатирует, что никакого повышения не наблюдается. Максимально допустимое значение — 0,25 мкЗв/ч», — говорится в сообщении.

Ранее в метеослужбе Молдавии сообщили, что дым от лестных пожаров в Чернобыльской зоне ветром относит на юго-запад Украины и облако может достигнуть Молдавии. В молдавских СМИ начали публиковать сообщения о возможном повышении уровня радиации.

Стоит отметить, ранее Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения сообщило, что радиационный фон в регионе из-за лесных пожаров не повысился.