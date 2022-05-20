Москва, , 13:14 — REGNUM В своей лекции, посвященной новому времени, новым возможностям и принципам эффективного управленца, Сергей Кириенко подчеркнул важность любых, не обязательно масштабных, шагов к намеченной цели, необходимость искать свой собственный путь и не верить в слово «невозможно». Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ и председатель Наблюдательного совета Российского общества «Знание» выступил на московской площадке федерального просветительского марафона «Новые горизонты».

Сергей Кириенко Дарья Антонова, ИА REGNUM

Сегодня проходит третий, завершающий день марафона, в котором участвуют деятели науки, культуры и спорта, государственные деятели и экономисты, артисты и общественные активисты.

Наблюдателем быть безопаснее, но в этом случае всё происходит без тебя. Если ты хочешь, чтобы мир формировался с твоим участием, как быть тогда? На что можно опираться? Каждый для себя пытается найти ответ на этот вопрос. Я поделюсь своим опытом — это 10 принципов, которые мне помогли принимать решения в условиях неопределенного и быстро меняющегося мира, предложил участникам марафона Председатель Наблюдательного совета Российского общества «Знание» Сергей Кириенко, завершая программу трека «Роль России в мире» марафона «Новые горизонты» на ВДНХ в Москве.

Принципы эффективного управленца пригодятся и в повседневной жизни, отметил Сергей Кириенко — и показал это на примерах. Иллюстрируя первый принцип «Это моя проблема», он рассказал историю о том, как Шаварш Карапетян, известный чемпион мира и России по подводному плаванию, в 1976 году совершал пробежку и вдруг увидел, что троллейбус с людьми ушел под воду. Он решил, что это его проблема, несмотря на присутствие спасательных служб, и принял решение спасать людей. Глубина была больше 10 метров, видимости практически никакой. Однако спортсмен не сдался, ногами выбил стекло и вытащил 46 человек.

Принцип «Управлять можно всем» Сергей Кириенко проиллюстрировал историей мальчика Алеши Павлюченко из деревни в Белгородской области, который сейчас целыми днями дежурит у дороги только для того, чтобы, когда идет войсковая колонна, отдать честь российским военным и поприветствовать их. Мальчик говорит, что защитники Родины далеко от дома и ему хочется, чтобы они стали чуть счастливее.

Ему всего восемь лет, он не может отдать приказ. Но он на самом деле может очень серьезно повлиять на настроение и своим примером повлиять на огромное количество людей, которые просто увидели его и порадовались, улыбнулись, сказал Сергей Кириенко.

Еще один важный принцип — тренд важнее состояния.

Важно понять, что в мире всё меняется. Не обязательно догонять лидеров, чтобы выиграть в конкурентной борьбе. Можно пойти совсем другим путем и победить, главное — не стоять на месте. Выигрывает тот, кто быстрее учится, раньше чувствует, как меняется мир, кто в условиях изменений использует их для своих целей, — сказал государственный деятель, приводя в пример личный опыт.

На своей первой работе ему пришлось учиться быстро читать новые чертежи, в то время как опытные работники этого не делали. Когда пришел чертеж, с которым никто не был знаком, Сергей Кириенко смог разобраться с ним быстрее всех опытных сотрудников.

Иллюстрируя принцип «Любой вызов — это всегда возможность», он отметил, что у России, несмотря на непростые временя, сегодня тоже есть масса возможностей. Одна из них — объединение граждан.

Как пояснил Сергей Кириенко, есть понятие «сварка давлением». Если два куска металла очень сильно сжать, они сварятся между собой. Это понятие объясняет консолидацию населения России в условиях беспрецедентного давления и международных санкций. У нас есть все шансы сегодня сделать так, чтобы понятие «русский» было не просто национальностью, а принципом, объединяющим страну. Чтобы разные народы нашей страны говорили — у нас разные национальности, но мы русские.

А то, что идеи и воля людей меняют мир, Сергей Кириенко продемонстрировал на примере математика Джорджа Данцига, который однажды сумел решить две задачи, которые считались нерешаемыми, потому что не знал этого, не знал, что решить их считалось невозможно. Так что и невозможного бывает можно достичь.

Дискуссии, лекции и мастер-классы марафона «Новые горизонты» проходили в течение трех дней, с 17 по 19 мая, на пяти площадках в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Подмосковье.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в этом году Просветительский марафон Российского общества «Знание» получил название «Новые горизонты». В центре обсуждения — новые возможности, которые открываются в нашей стране в различных сферах. Федеральный марафон «Новые горизонты» — это более 220 часов просветительского контента и более 200 выдающихся лекторов и наставников.

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