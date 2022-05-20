Кабул, 20 мая 2022, 13:14 — REGNUM В Афганистане талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не разрешили женщинам выезд из страны без махрама. Об этом сообщает газета «8 Собх».

На границе Афганистана
На границе Афганистана
8am. af

Источники сообщили, что женщины имели все документы, включая визы, для пересечения афгано-иранской границы, но поскольку у них не было махрама, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не разрешили им выехать и сказали, что с ними должен быть мужчина.

Ранее сообщалось, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не разрешают женщинам покидать аэропорт Кабула без махрама.