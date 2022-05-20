* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 20 мая, 2022, 13:14 — ИА Регнум. В Афганистане талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не разрешили женщинам выезд из страны без махрама. Об этом сообщает газета «8 Собх».

8am. af На границе Афганистана

Источники сообщили, что женщины имели все документы, включая визы, для пересечения афгано-иранской границы, но поскольку у них не было махрама, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не разрешили им выехать и сказали, что с ними должен быть мужчина.

Ранее сообщалось, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не разрешают женщинам покидать аэропорт Кабула без махрама.