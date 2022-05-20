Тикрит, Ирак, , 13:21 — REGNUM Службы безопасности Ирака обнаружили две самодельных ракетных пусковых установки в провинции Салахуддин. Об этом 20 мая сообщает Al-Sumariya.

Полиция. Ирак Defenseimagery.mil

По данным журналистов, ракетные установки были обнаружены в окрестностях города Туз-Хурмату в результате рейда служб безопасности.

Ранее сообщалось о том, что боевики ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обстреляли ряд населённых пунктов в провинции Салахуддин. Предположительно, обстрел вёлся из района Туз-Хурмату.

Отмечается, что к месту происшествия стянуты дополнительные силы армии Ирака и ополчения, которые ведут поиск боевиков.