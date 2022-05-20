Варшава, 20 мая, 2022, 13:13 — ИА Регнум. Польша реализует мечту о Европе «от Лиссабона до Киева», заявил 20 мая премьер-министр этой страны Матеуш Моравецкий.

Матеуш Моравецкий

«Помогая Украине, мы реализуем нашу общую мечту о Европе от Лиссабона до Киева», — сказал Моравецкий после встречи с премьер-министром Португалии Антонио Кошта в Варшаве.

Он добавил, что Польша и Португалия намерены выработать специальные меры для интеграции Украины в Евросоюз.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Моравецкий заявил, что Польша окажет помощь Швеции и Финляндии, если они «подвергнутся нападению до вступления в НАТО».

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