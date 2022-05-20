Вашингтон, , 14:40 — REGNUM Компания Warner Bros. хочет перезапустить криминальный фильм «Одиннадцать друзей Оушена». Об этом написало издание The Hollywood Reporter 19 мая.

Джордж Клуни Цитата к/ф «Одиннадцать друзей Оушена». реж.Стивен Содерберг. 2001. США

Известно, что действие ленты развернётся в Европе в 1960-е годы, а главную роль исполнит Марго Робби. Постановщиком картины выступит Джей Роуч («Знакомство с родителями»).

Напомним, что оригинальный фильм «Одиннадцать друзей Оушена» вышел в 1960 году. В 2001 году состоялась премьера ремейка ленты, впоследствии получившего два продолжения и спин-офф.

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