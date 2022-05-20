Владикавказ, , 13:13 — REGNUM На пограничном пункте пропуска «Верхний Ларс» в Северной Осетии планируют создать электронную очередь для водителей-перевозчиков. Этот вопрос был обсужден 19 мая в ходе встречи главы республики Сергея Меняйло с первым заместителем начальника Северо-Кавказского таможенного управления Дмитрием Штенбергом и другими представителями органов власти региона.

КПП «Верхний Ларс» © Sputnik

Как отметил Меняйло, в настоящее время в работе пункта пропуска имеется существенная проблема — большие очереди из большегрузного транспорта, которые создают неудобства для граждан и угрозу безопасности. Своей очереди на проезд иной раз сутками ждут тысячи водителей. Создав электронную очередь для транзитных большегрузов, власти региона совместно с таможней и МВД упорядочат процесс пересечения границы.

Поручение в кратчайшие сроки разработать программу для внедрения электронной очереди Меняйло дал руководителю комитета цифрового развития республики Даниилу Гахову. Вопросы организации такой очереди будут решаться вместе с МВД по РСО-Алания и таможенной службой.