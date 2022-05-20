Оренбург, , 13:11 — REGNUM В Оренбургской области за последние сутки, 19 мая, госпитализированы 18 пациентов с коронавирусной инфекцией. Это на пять случаев меньше предыдущего суточного показателя, сообщает оперштаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

В настоящее время в больницах лечатся 109 человек. Состояние 31 пациента медики оценивают как тяжёлое. Пятеро находятся на искусственной вентиляции лёгких. Ещё 69 пациентов получают кислородную поддержку.

С начала пандемии в Оренбуржье выявили 216 115 заражений коронавирусом. Из них 48 фактов приходится на 19 мая. Жертвами заболевания стали 3996 оренбуржцев. За минувшие сутки зарегистрировано два летальных исхода.